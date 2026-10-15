Intervenuto ai microfoni di TMW RADIO, Massimo Brambati ha commentato l'ultimo turno di Champions League. L'ex giocatore non si aspettava la sconfitta dell'Inter in casa contro il Club Brugge. "Da chi non mi aspettavo una sconfitta è l'Inter. Visto quello che sta facendo vedere in campionato...ma c'è sempre stato il punto di domanda sui gol presi. E' dall'inizio che l'Inter prende gol. Alla fine in Europa, se prendi due gol, non la rimetti a posto come in Italia. O fai molta fatica a farlo".

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E c'è chi fa il confronto europeo Inzaghi-Chivu:

"Per me non c'è un dubbio, l'Inter ancora adesso la reputo che può arrivare fino in fondo. Ricordo il PSG nella penultima Champions partì dai playoff. Non ho dubbi su Chivu, è un bravo allenatore. Certo, l'esperienza internazionale deve farsela, ha per le mani un gruppo forte, credo che alla fine troverà il modo per venirne a capo di questa situazione, che mette in difficoltà l'Inter, perché ora devi pedalare. E il calendario forse non è così brutto".

Cosa farebbe ora con Martinez?

"Queste situazioni devi viverle dentro lo spogliatoio. E' logico che sta facendo delle papere. L'Inter deve avere un portiere che ti dà garanzie, ora sta soffrendo. Ora dovrà fare delle valutazioni Chivu. Il portiere è un ruolo importantissimo, perché dà sicurezza a tutto il reparto. E ora non la trasmette Martinez. Chi l'ha preso, la cordata Ausilio o Marotta? Ausilio va via perché si erano formate due cordate. Per me lo ha scelto la cordata Marotta. Chivu viene scelto da Ausilio, non da Marotta. Indossare certe maglie ha un peso, forse la sta subendo questa cosa Martinez".

(TMW Radio)