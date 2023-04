Brambati: “Inzaghi? Si porta dietro lo smacco dello scudetto e delle 11 sconfitte”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così della stagione disputata sin qui dall'Inter: "Intanto l'Inter ha anche la Coppa Italia e paradossalmente aver passato il turno di Champions porta via energie nervose. La settimana prima del primo derby c'è lo scontro Roma-Milano, abbiamo visto che Pioli per un quarto di finale ha messo dentro dieci riserve col Bologna, stavolta cosa farà? Punterà solo sul derby o anche sul campionato? Tutto può accadere e andare a discapito del campionato. Avere due squadre in semifinale e poi fuori entrambe dalle prime quattro è una cosa anomala".