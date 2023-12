Genoa-Inter, probabile formazione: Bisseck in vantaggio su Pavard. Arnautovic-Thuram in attacco

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della trasferta di Genova

Archiviata la vittoria di Lecce, l'Inter è attesa dalla complicata trasferta di Genova. A rendere la gara contro il Genoa ancora più in salita, saranno le assenze di due pilastri della squadra, Dimarco e soprattutto Lautaro. In difesa Simone Inzaghi potrebbe schierare dal 1' ancora una volta Bisseck, leggermente in vantaggio su Pavard.