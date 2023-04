Brambati: “Stellini-De Zerbi, la verità sulla lite: ecco cos’è successo. Inter anche sfortunata”

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato dell’Inter in chiave Benfica e non soltanto. Ecco le sue dichiarazioni: "E' giusto che Inzaghi decida se tenere dentro o fuori Lukaku, ma vedo meglio Dzeko. Con la Salernitana non ho mai visto certe cose. Mi sembra che l'Inter sia anche molto sfortunata. E il gol è una indecisione del portiere, lo avesse preso Handanovic lo avremmo crocifisso. A mio avviso l'Inter non ci arriva male alla sfida, per me con la Juve non ha giocato male. Occhio al Benfica che ha perso ma non è da sottovalutare.