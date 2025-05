Branchini: “Inter matura, ha valori e carattere. Il PSG non farà però regali”

"Il fatto che abbiano potuto competere tutti per avere un posto in Europa ha dato sale al campionato. Purtroppo a volte gli episodi determinano, poi chiaramente nel Milan di quest'anno non ha funzionato niente e quando è così è difficile che i risultati possano venire. La Juventus è riuscita a raddrizzare una stagione iniziata malissimo. Il calcio non è una scelta esatta, uno può fare delle scelte giustissime, ma il campo deve darti la riprova e qualche volta la ciambella non riesce con il buco".

"È un accessorio buffo per una buffonata come questo Mondiale per Club. Non riesco a esprimermi in modo diverso perché sono un grande nemico della FIFA, credo che chi si arricchisce e chi gode siano i dirigenti di questi enti. Dovrebbero continuare a lavorare per il proprio ego e le proprie soddisfazioni, ma dovrebbero dedicare del tempo anche per il bene del calcio e queste cose non vengono assolutamente fatte per il bene del calcio, anzi".