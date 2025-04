Brasile-Ancelotti, ci siamo: si lavora per far arrivare l’allenatore il 26 maggio

Anche se manca ancora la firma tra il Brasile e Ancelotti, si sta lavorando dietro le quinte per far sì che l’allenatore arrivi il 26 maggio

Anche se manca ancora la firma sul contratto tra la Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) e Carlo Ancelotti, secondo Espn Brasile, si sta lavorando dietro le quinte per far sì che l’allenatore arrivi a Rio de Janeiro, (città in cui si trova, nel quartiere di Barra da Tijuca, la sede della Cbf) il 26 maggio, due giorni dopo quello che dovrebbe essere il suo addio al Real Madrid.

Questo per fare in modo che Ancelotti sieda sulla panchina della Seleçao già in occasione delle due partite delle qualificazioni mondiali contro Ecuador e Paraguay, in programma il 3 e l’8 giugno