Brasile in maglia nera anti razzismo in amichevole a Barcellona

Su iniziativa del suo esterno Vinicius, più volte vittima di razzismo nel campionato spagnolo, il Brasile ha cambiato la tradizionale maglia gialla con una maglia nera per protestare contro la discriminazione razziale in occasione di un'amichevole vinta 4-1 contro la Guinea giocata a Barcellona nello stadio dell'Espanyol. La Seleçao ha indossato per la prima volta una maglia nera, che solo i portieri avevano indossato nella sua storia.