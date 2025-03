Brasile, Ronaldo ritira la candidatura alla Federcalcio: “Ho trovato porte chiuse”

"Dopo aver dichiarato pubblicamente il mio desiderio di candidarmi alla presidenza della Cbf, ritiro ufficialmente la mia intenzione. Se la maggioranza che ha il potere decisionale pensa che il calcio brasiliano è in buone mani, poco importa cosa penso io". Inizia da questo annuncio l'amaro sfogo di Ronaldo il Fenomeno, che ha deciso di farsi da parte e di rinunciare all'idea di guidare la Confederazione del calcio brasiliano. L'attuale numero 1 è Ednaldo Rodrigues e pare che goda di un grande consenso, almeno tra i dirigenti calcistici verdeoro. "Come ho già detto, i miei primi passi sarebbero stati nella direzione di dare voce e spazio alle società, nonché di ascoltare le federazioni per migliorare le competizioni e lo sviluppo dello sport nei rispettivi stati.