Brehme compie 63 anni, il messaggio dell’Inter: “Potente e instancabile. Auguri Andy!”

"Potente, instancabile e tecnicamente abilissimo: Andreas Brehme è stato un giocatore completo e moderno. Pilastro dell'Inter tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, il tedesco ha interpretato in maniera innovativa il ruolo del terzino sinistro, distinguendosi in fase offensiva grazie anche alla sua straordinaria abilità sui calci piazzati. Arrivato nel 1988, in nerazzurro Brehme ha collezionato 154 presenze, segnando 12 gol".