Brehme: “Inter, Lautaro deve restare. Conte un grande tecnico. Timo Werner…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Andreas Brehme dice la sua sulla possibile ripresa della stagione: “La Bundesliga sta programmando di riprendere. Naturalmente ho nostalgia del calcio e vorrei vedere la fine della stagione ma devono decidere le autorità se tutto questo sarà possibile“. L’ex nerazzurro parla poi dell’Inter di Conte: “Una grande squadra, con un gran tecnico. Il gruppo ha certamente margini di miglioramento e promette bene per il futuro”.

Che idea si è fatto di Lautaro? Il Barcellona insiste per averlo…

“E’ davvero un gran giocatore e non sono affatto sorpreso che tanti club abbiano messo gli occhi su di lui. Al tempo stesso da interista dico che deve restare”.

Che cosa pensa invece di Timo Werner? Lo vede anche in una big italiana?

“Timo è un incredibile striker, con una velocità e una tecnica impressionanti. Può fare ancora meglio. Capisco che crei tanto interesse ma non sottovalutiamo il Lipsia. E’ un club molto ben guidato e so che Timo si sente davvero bene, perfettamente a suo agio, nel Lipsia”.

