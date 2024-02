Bremer: “Inter-Juve importante ma non decisiva. Sono dalla parte giusta”

Cosa è cambiato nella Juventus di quest’anno rispetto all’anno scorso?

“L’anno scorso abbiamo giocato ogni tre giorni, c’era la Champions League, era difficile anche per me che venivo dal Torino. Giocare ogni tre giorni, se non stai bene fisicamente, è complicato. Sto facendo bene e ho molta più fiducia in me stesso. Quest’anno è arrivato il Direttore Giuntoli e ha portato molta serenità”.

Il contatto con l’attaccante:

“Ci sono attaccanti che non si possono mai lasciare tranquilli, come Osimhen e Lukaku, loro sono di livello internazionale. È importante far “innervosire” l’attaccante, perché poi in pochi rimangono concentrati tutta la partita”.

