Brio: “Inter-Juve? Nerazzurri in difesa hanno amnesie. Allo Stadium hanno solo da perdere”

Questa Juve imbattuta può lottare per lo scudetto?

«L'Inter è favorita e molto più attrezzata, però la Juve è a soli 2 punti e sta prendendo fiducia. Ora mi sembra l'unica in grado di poter fermare i nerazzurri, che hanno una panchina d'altissimo livello, e non fare le coppe sarà un vantaggio in primavera perché eviti molti stress e ti alleni meglio».