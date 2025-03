Speriamo tutti di assistere a una bellissima partita ma c’è il rischio che le squadre tendano ad annullarsi, anche perché è il Napoli che in questo momento dovrà assolutamente evitare di perdere.

Il 3-5-2 dell’Inter invece ormai e un marchio di fabbrica, nell’ultima gara di Coppa Italia Frecciarossa Simone Inzaghi è passato al 4-4-2 negli ultimi 20 minuti, dimostrando di poter variare, ma la squadra è collaudata e difficilmente cambierà sistema di gioco o interpreti. Nelle partite decisive gli 11 titolari di fatto sono stati sempre quelli.

Se non dovesse farcela Thuram, vedo Arnautovic in vantaggio su Taremi che non sta benissimo a livello fisico: l’austriaco ha recuperato dopo un periodo meno brillante e il gran gol contro la Lazio a livello psicologico gli permetterà di giocare più spensierato.

Non credo che Simone Inzaghi utilizzerà accorgimenti particolari, più che a livello tattico potrà vincerla a livello individuale. L’Inter anche martedì ha risolto la partita con due componenti: solidità difensiva e giocate singole, perché anche quando, per vari motivi, non riesce a imporre il proprio gioco, nel momento in cui sembra spenta, viene fuori la giocata del singolo e poi una volta andata in vantaggio è difficile da recuperare. Con le due squadre a specchio conterà molto vincere i duelli individuali e i neroazzurri in questo momento sembrano stare meglio.

Il Napoli la può vincere attaccando con la mezzala che si butta all’interno, tra i tre difensori che soffrono quando gli avversari verticalizzano con sostegno sull’attaccante centrale. Lo stesso attaccante centrale scarica e chi riceve perfeziona per un compagno che si inserisce, oppure gioca direttamente in profondità. Per intenderci palla a Lukaku, scarico su Lobotka e imbucata per uno tra Raspadori e McTominay, anche se l’assenza di Anguissa si farà sentire.

L’Inter è una corazzata, anche Inzaghi ha qualche assenza importante, ma il peso specifico degli indisponibili sicuramente penalizza il Napoli, basti pensare a Neres, Anguissa ma anche Buongiorno che ancora deve trovare la condizione migliore dopo un infortunio.

Per quanto riguarda il Napoli, un fattore importante sarà quello di sfruttare i giocatori rapidi negli inserimenti come Raspadori e McTominay, mentre i nerazzurri potranno contare su un grande Lautaro, che era un giocatore importante quando faticava a fare gol, mentre oggi è tornato ad essere determinante, sia per la manovra che a livello di finalizzazione.

