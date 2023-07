CorSera – Brozovic-Al Nassr, segnali di riapertura ma l’Inter predica prudenza

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sono segnali positivi in merito alla probabile chiusura della trattativa per Brozovic

La trattativa tra Inter e Al Nassr per Marcelo Brozovic sembra essere tornata nei ranghi, dopo che ieri si è verificata una brusca frenata dopo che il club saudita aveva abbassato l'offerta.

"A rendere incandescenti i rapporti fra i dirigenti dell’Inter e Brozovic è intervenuta la richiesta da parte di quest’ultimo di una buonuscita. Pretesa che è suonata come una provocazione. Ovviamente rispedita al mittente. In serata il quadro è ancora cambiato. Ci sono segnali di una riapertura, anche se all’Inter mantengono una comprensibile prudenza", commenta il Corriere della Sera, che conferma come Brozovic rinuncerebbe anche alla buonuscita.