Bonanni, ex calciatore, ha parlato di Skriniar: "Quest'anno no, ma negli anni scorsi è stato importante"

Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Milan Skriniar che oggi ha ufficialmente detto addio all'Inter per approdare al PSG:

"Che difensore è stato per l'Inter? Importante. Quest'anno no, ma negli anni scorsi è stato importante, è un acquisto molto importante per il PSG. Ora vedremo come si riprenderà, come si adatterà al campionato francese, molto fisico".