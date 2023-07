Brozovic: “Successo è perseveranza. Primo allenamento con l’Al-Nassr”

Il giocatore si sta allenando con la sua nuova squadra e sui social ha voluto esprimere la sua gioia in un giorno in cui si è parlato molto di lui

Nel giorno in cui si è parlato di un debito dell'Al-Nassr che non permetterebbe a Brozovicdi giocare fino a gennaio 2025, il giocatore croato ha pubblicato un primo post sulla sua nuova avventura in Arabia Saudita. Forse un modo per far capire quanto confidi nel fatto che tutto sarà sistemato nei prossimi giorni.