Inter, lezione su Brozovic. “Un coccodrillo campione d’Italia”. E lui risponde

Il giocatore croato è diventato un vero e proprio idolo tra i tifosi nerazzurri per i suoi siparietti sul campo e fuori

Eva A. Provenzano

Una lezione sugli sport e sugli animali. Ad un certo punto un post dell'Inter ha fatto piombare i follower nerazzurri su Superquark, nello splendido mondo degli Angela. E invece è solo lo splendido mondo, tutto suo, di Marcelo Brozovic. Con ironia, la società nerazzurra ha raccontato un pezzetto di questa stagione e del croato che a Milano è arrivato nel 2015 e dopo aver superato momenti difficili nei quali sembrava distante dai colori interisti è diventato un vero e proprio idolo delle masse. Non solo perché ad un certo punto, specie da Spalletti in poi, è diventato il punto fisso del centrocampo nerazzurro. Pure per Conte è stato indispensabile. Senza parlare del suo compagno di merende, Barella. Con lui ha dato alla mediana nerazzurra equilibrio e intensità.

Svogliato e allo stesso tempo ad ogni partita quello che fa più km, Marcelo ha conquistato gli interisti anche per i suoi siparietti in mezzo al campo e fuori. La sua faccina epic è diventata un marchio registrato, poi anche la bomba tatuata sul collo e diventata un'esultanza clamorosa dopo un gol alla Roma. Da scienziato, come direbbe Ranocchia. Ma ormai è anche il simbolo di una particolare azione di gioco. La mossa del coccodrillo, da quando l'ha fatta, è stata imitata un po' ovunque. E l'Inter quella mossa l'ha messa al centro del suo post: "Può un coccodrillo essere campione d'Italia". Il risultato del sondaggio non lascia dubbi. "Sì, può". "Sì, può ma in blu".

Brozovic si è meritato il titolo di Campione d'Italia e del più mattarello del gruppo. Perché quando si chiede a Conte di mettersi nei suoi panni lui se la ride. "Scusate, rido perché sto pensando a mettermi nei suoi panni". Conserva pure quel velo di stranezza strano che lo fa apprezzare ancora di più. Come quella volta che gli arrivarono fischi dal Meazza e lui per fare pace con i tifosi pubblicò la figlia con la maglia dell'Inter. Nel giorno di San Valentino. Da quel giorno è iniziata una storia d'amore. Particolare come Brozo. Che ovviamente ha risposto. "Un coccodrillo campione d'Italia?", Scandoloso.