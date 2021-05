Fermi tutti, Marcelo Brozovic sgancia l’ennesima “bomba” e sbarca su Twitter

I tifosi del centrocampista croato sono avvisati: ci sarà da divertirsi anche su Twitter. Epic Brozo ha infatti aperto da poco il suo account, annunciandolo attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram.

Marcelo Brozovic non è mai banale. Non lo è in campo, quando fa sempre la differenza in maniera più o meno silenziosa (o esplosiva). Non lo è fuori dal campo, quando ama divertirsi, dedicarsi alla famiglia e alle sue passioni. Emblematica la risposta di Antonio Conte in una conferenza stampa, nella quale gli era stato chiesto di provare a entrare nella testa di Brozovic. Una rista e poi la spiegazione: «Perché è il beniamino del gruppo ed è simpatico. È un bravo ragazzo, anche se da fuori può sembrare diverso. Ecco perché ho sorriso».