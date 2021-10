Bruscolotti critica Politano: “Fa sempre la stessa cosa, gli avversari lo sanno”

Così sull'ex Inter: "C'è da dire che fa sempre la stessa cosa: fa quel movimento ad accentrarsi per poi provare la conclusione"

Intervenuto ai microfoni di Televomero, Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha parlato così di Matteo Politano, ex esterno dell'Inter oggi al Napoli, che ha deluso nella partita dell'Olimpico contro la Roma: "C'è da dire che fa sempre la stessa cosa. Fa quel movimento ad accentrarsi per poi provare la conclusione che ormai un po' tutti gli avversari hanno imparato a conoscere molto bene".