Bucchi: “Inter straordinaria. Sta facendo un ottimo percorso con Inzaghi”

Visto da fuori: che è successo al Napoli?

“Entrano in ballo tante situazioni. La cessione di u giocatore molto forte come Kim, alcuni giocatori che sono stati infortunati e una forma non ottimale di Kvaratskhelia. Quando la squadra non rende ci si aggrappa alle individualità e se non vanno neanche queste diventa tutto più complicato”.