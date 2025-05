Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione '1 Football Club', Enzo Bucchioni ha parlato della lotta scudetto e ha analizzato la stagione dell'Inter. "Se il Napoli dovesse superare l’ostacolo Lecce, la strada verso lo Scudetto sarebbe realmente in discesa? Ma io un po’ di discesa la vedo già, ti dico sinceramente, per tutte le cose che ci siamo detti nell’ultimo mese: il calendario, la sensazione che l’Inter stia pagando un po’ di fatica. Giocare su tre fronti era forse un’utopia , con una squadra anziana e un po’ piena di acciacchi, che ha in testa – per quello che si sta vedendo – soprattutto la Champions League".

"Il Napoli ha un vantaggio enorme, al di là dei tre punti sull’Inter, perché è padrone del proprio destino. Questa è la cosa straordinaria. Devi pensare alle prossime quattro partite come a quattro finali. Se l’Inzaghi dovesse chiudere la stagione senza vincere nessun titolo, sarebbe un fallimento per l'Inter? Se analizzi sportivamente la stagione, non è così. Quando fai un bilancio di dieci mesi di lavoro, e guardi cosa ha fatto l’Inter negli ultimi 4-5 anni, da Conte in poi, vedi che le basi sono state gettate. Conte ha vinto lo scudetto, poi Inzaghi ha lavorato sopra questa squadra e l’ha fatta crescere. Ora sei in semifinale di Champions e secondo in campionato. Sportivamente, per me non è un fallimento".