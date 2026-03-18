Le parole del noto giornalista a proposito dei nerazzurri che dovranno preservare la distanza sulle altre nei prossimi turni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 04:02)

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è stato ospite su Radio Tutto Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni:

"Scudetto all'Inter? Ma io ti dico di sì. Però sai, a volte questi giochini vanno tenuti caldi, perché nove giornate sono tante e mancano due mesi alla fine del campionato. Altrimenti, se dai per uno scudetto già segnato, l’interesse cala. Tutte queste componenti fanno parte del nostro lavoro ma anche della realtà: se parti dal concetto del “mai dire mai”, ci puoi lavorare sopra. Però poi c’è anche una razionalità che ti porta a dire che sì, è vero: ci sono state nel campionato italiano delle rimonte clamorose, alcune le ho vissute anche in prima persona.

Ero ad esempio a Perugia quella volta del diluvio che portò lo scudetto alla Lazio, ma sono casi che ricordiamo proprio perché sono talmente rari. Non mi pare sinceramente che ci siano le condizioni, non mi pare che l’Inter sia vicina a un crollo verticale. Teniamo viva l’attenzione, monitoriamo. Il Milan ha buttato via una grande occasione: un conto è essere a cinque punti, un conto è essere a otto.

Anche per la pressione che puoi mettere a chi ti sta davanti. Quindi il Milan ha buttato via domenica sera un’occasione straordinaria. Poi sei a otto punti, sono tanti. Il Napoli addirittura a nove. Il calendario dell’Inter ha ancora qualche ostacolo, però sta recuperando anche giocatori importanti. Probabilmente domenica torna Lautaro Martínez. Sono giocatori che sono mancati tantissimo. Ha una rosa molto vasta e la gestione da qui alla fine, con un allenatore esperto, può fare la differenza."