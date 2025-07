"Fino al momento di quella drammatica domenica con l'Inter era andato bene. Ha cercato però di giocare come quando c'era Bove. L'allenatore maturo invece cerca altre soluzioni. E lì si è incartato, perché un altro Bove non l'ha trovato. E' mancata personalità in molti frangenti, nei momenti di difficoltà soprattutto".