Eva A. Provenzano Caporedattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 15:46)

Marco Bucciantini, giornalista di Skysport, al 'Club' ha parlato dell'Inter e delle attese per la nuova avventura di Chivu sulla panchina nerazzurra dopo l'addio al club nerazzurro di Simone Inzaghi che per quattro anni ha guidato la squadra.

«Chivu non poteva limitarsi ad ereditare e imitare. Perché l'Inter ha trovato vette non replicabili. Spero che restando sul 3-5-2 ci metta del suo. Come Inzaghi aveva fatto con il modulo di Conte e ci ha messo del suo. Credo non si possa replicare dopo una stagione in cui l'Inter ha fatto male», ha spiegato .

«Se mi chiedi una squadra che si è rafforzata è il Napoli con de Bruyne. E ha fatto anche altri acquisti e ha comprato un titolare vero come il belga», ha detto poi rispondendo a Caressa che gli chiedeva quale fosse il club di Serie A che si è più rinforzato in estate.

(Fonte: Skysport)