Marco Bucciantini, giornalista di Skysport, al 'Club' ha parlato dell'Inter e delle attese per la nuova avventura di Chivu sulla panchina nerazzurra dopo l'addio al club nerazzurro di Simone Inzaghi che per quattro anni ha guidato la squadra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Chivu non può limitarsi ad ereditare e imitare. Deve metterci del suo”
ultimora
Bucciantini: “Chivu non può limitarsi ad ereditare e imitare. Deve metterci del suo”
Il giornalista ha detto la sua sul neo allenatore nerazzurro e sull'eredità raccolta da Inzaghi
«Chivu non poteva limitarsi ad ereditare e imitare. Perché l'Inter ha trovato vette non replicabili. Spero che restando sul 3-5-2 ci metta del suo. Come Inzaghi aveva fatto con il modulo di Conte e ci ha messo del suo. Credo non si possa replicare dopo una stagione in cui l'Inter ha fatto male», ha spiegato .
«Se mi chiedi una squadra che si è rafforzata è il Napoli con de Bruyne. E ha fatto anche altri acquisti e ha comprato un titolare vero come il belga», ha detto poi rispondendo a Caressa che gli chiedeva quale fosse il club di Serie A che si è più rinforzato in estate.
(Fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA