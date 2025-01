Intervenuto in diretta su Calciomercato L'Originale, programma di Sky Sport, Marco Bucciantini, giornalista, ha parlato così del possibile addio all'Inter di Davide Frattesi: "Frattesi ha un problema con se stesso: quando tra vent'anni avrà in mano l'almanacco e vedrà 50 presenze nel 2024, 50 nel 2025, gli sembrerà di non averle fatte. Io capisco che lui voglia andare via, ma capisco di più l'Inter che gli dice che lui è uno dei 16 che deve fare l'impresa".