Intervenuto a Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Marco Bucciantini , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter : "Penso sia un momento decisivo, come ogni momento di analisi: non bisogna farsi intossicare. Perché le sconfitte sono veleno e complicano le analisi: però il cammino c'è stato, è un squadra forte che ha per ora tutti i titolari.

In più ha Bonny ed Esposito in attacco che possono dare di più dei parametri zero, li prendi in un momento di affermazione. Deve stare calma l'Inter e non farsi avvelenare dal finale di stagione: in America non è successo, hai rischiato di rovinare uno spogliatoio che magari poi si ripresenta uguale. Io prima di privarmi di Calhanoglu ci penso dieci volte: poi se aggiungi anche Ederson hai fatto il centrocampo del secolo".