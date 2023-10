Bucciantini: “Ecco qual è la vera forza dell’Inter. Lukaku? Non si può togliere ai tifosi…”

"La forza vera dell'Inter è che dal 60' in poi può mettere in campo 4-5 titolari, questo è il vantaggio dell'Inter. La Roma giocherà una partita attenta, è imbottita, folta, però El Shaarawy seconda punta è interessante come soluzione. Lukaku? C'è un confine tra protesta civile e incivile, non si può togliere al tifoso la possibilità di contestare un passaggio del genere, non può essere l'argomento di una partita"