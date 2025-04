In studio a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così della corsa scudetto in Serie A tra Inter e Napoli

“Napoli? È tornato a giocare meglio, ma non fa la partita intera. È difficile per tutti, sia per chi gioca tante gare e la racconta così sia per chi ne gioca meno.