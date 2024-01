Bucciantini: “Lazio ha ritrovato positività. Inter ha cilindrata più potente”

«La Lazio sta bene, ha ritrovato positività quando ha cambiato qualcosa, ha più senso di squadra e si deve uscire dal discorso dell'impegno ravvicinato impossibile. Hanno vinto il derby e poi la scorsa gara di campionato. In questo momento stanno bene. L'Inter sta bene insieme e ha una cilindrata più potente». Così Bucciantini, a Skysport, ha parlato della sfida tra Lazio e Inter che si giocherà domani sera in Arabia Saudita, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana.

«Con i nerazzurri devi far durare più possibile lo zero a zero. Un gol dell'Inter rende tutto in salita, è una squadra difficile da ribaltare. Più forte l'Inter di oggi o il Napoli della scorsa stagione? Era un Napoli più bello», ha aggiunto rispetto alla finalista della Supercoppa.