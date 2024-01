Inter e Lazio si giocano un posto nella finale di Supercoppa Italiana: le quote dei bookmakers

In questa inedita formula a quattro squadre, la Supercoppa Italiana propone come seconda semifinale, dopo Napoli-Fiorentina, un altro incrocio tra Simone Inzaghi e il suo passato. Per confermare la sua predisposizione per le gare a eliminazione diretta, il tecnico piacentino dovrà infatti superare lo ‘scoglio’ rappresentato dalla Lazio, storicamente ostica per i colori nerazzurri e reduce da un percorso in netta ripresa in Serie A. In caso di parità non si disputeranno tempi supplementari e il match si risolverà direttamente ai rigori. In palio c’è la possibilità di giocarsi il primo trofeo nella finalissima di lunedì 22 gennaio e, secondo i pronostici dei bookies, sarà l’Inter a disputare l’atto conclusivo contro la vincente tra gli azzurri e i viola.