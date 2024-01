Bucciantini: “Lautaro, età d’oro: tra i top mondiali in area. Ho l’impressione che l’Inter…”

In collegamento a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del successo di ieri dell’Inter. “In queste partite l’Inter riesce sempre a fare di più e subire meno, ha sempre le chiavi del match. Poi a volte sblocca prima la gara e altre dopo, ma i nerazzurri in queste partite emergono poi, a livello di gruppo, per conoscenza, qualità, atletismo. Lautaro in area è tra i top del mondo in questo momento. Ora lui è alla sua età d’oro. È importante nelle partite decisive, c’è sempre. Ho l’impressione che in queste situazioni emerga la differenza dell’Inter con le altre”, le sue parole.