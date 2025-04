Si continua a parlare di sogno Triplete per l'Inter di Simone Inzaghi: ecco le parole a Sky Sport di Marco Bucciantini

L'Inter è ancora in corsa su tre fronti e si continua così a parlare di sogno Triplete per la squadra di Simone Inzaghi. Anche Marco Bucciantini in studio a Sky Sport ne ha parlato: