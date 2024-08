Inter, inizia il recupero Buchanan: il canadese già in piedi senza stampelle

Solo un mese fa, Tajon Buchanan era costretto a operarsi a causa di una frattura rimediata alla tibia dopo un infortunio in allenamento con il suo Canada durante la spedizione in Copa America. Un infortunio che ha costretto l'Inter a tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto in attesa del suo rientro in campo, che presumibilmente arriverà nella seconda parte della stagione alle porte. E, mentre i nerazzurri cercano un nuovo rinforzo, lui, Buchanan, ha iniziato il suo lento recupero.