Questa partita è stato un altro step, abbiamo altre gare ma questa è stata un ottimo step nella direzione giusta: volevamo tenere la porta inviolata ma non ci siamo riusciti. Ma è stata una buona performance, sono felice. Come sto? Comincio a sentirmi di nuovo meglio, mi sento il vecchio me: il trasferimento al Villarreal mi ha aiutato molto per riacquistare forma e fiducia.