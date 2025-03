Budel: “A Napoli ci credono tutti. L’Inter non ha margine di errore”

Il commento su DAZN dell'ex calciatore sulla lotta per il titolo alla luce dell'uno a uno maturato al Maradona

L'ex giocatore Alessandro Budel, su DAZN, ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter: «Che significato ha per gli azzurri il pareggio raggiunto? Fondamentale questo pareggio e si è visto anche da come ha reagito il pubblico di Napoli, da come hanno salutato la squadra vuol dire che ci credono tutti. Andare a meno quattro significava dare all'Inter margine di errore, stare lì ad un punto, con la squadra nerazzurra che ha più competizioni da giocare e questo potrebbe sicuramente essere un problema avere dietro la squadra di Conte».