Gianluigi Buffon , capo delegazione della Nazionale e storico ex portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni dei media presenti. L'ex capitano dell'Italia è stato stuzzicato anche sulla finale di Champions League tra Inter e PSG in programma sabato prossimo a Monaco di Baviera.

Queste le sue considerazioni in merito: "Per chi farò il tifo? Io tifo per chi merita di vincere. Ma se vince un'italiana, va molto bene. Anche quando giocavo non tifavo mai contro, lo trovo da uomini piccoli, è una cosa che mi dà fastidio", ha aggiunto il capo delegazione azzurro oggi a Solomeo, in Umbria, a margine dell'evento di Tuttosport.