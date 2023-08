Buffon: “Napoli, Inter e Juve favorite. I nerazzurri partono da una certezza. Thuram…”

Il giocatore che ci farà divertire di più?

«Dico due nomi per “fratellanza”: Federico Chiesa e Marcus Thuram. Sono stato compagno di squadra dei loro papà, Enrico e Lilian, nel Parma. Li ho visti nascere. Logico che faccia il tifo per loro. Così come lo faccio per Dybala, autentico campione».