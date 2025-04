Presente negli studi di Dazn, Gianluigi Buffon ha fatto un paragone tra le rose di Inter e Milan . Secondo l'ex portiere la differenza è sottile nonostante la stagione agli antipodi delle due squadre e la distanza in campionato sia di 20 punti.

"Come valore della rosa, il Milan è leggermente sotto l'Inter, ma non di tanto. Infatti è l'unica squadra che ci ha giocato quattro-cinque volte e non ha mai perso. Questo vuol dire qualcosa", ha concluso l'ex portiere della nazionale.