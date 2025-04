Arrivato nel 1988, ha indossato la maglia dell'Inter per 10 anni, emozionando i tifosi con le sue giocate e il suo carattere e collezionando 311 presenze. 41 i gol segnati, alcuni rimasti nella storia per bellezza ed importanza, come la rete della finale di andata della Coppa Uefa '93/'94 contro il Casino Salisburgo e la cavalcata di oltre 50 metri contro il Bayern Monaco, tutti accompagnati dal grido "Nicola Berti facci un gol". Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi, i migliori auguri di buon compleanno a Nicola Berti.