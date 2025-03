Una delle più famose telecronache di Roberto Scarpini, quella della rimonta per 3-2 nei sei minuti finali di Inter-Sampdoria inizia proprio con il suo nome: "Allarga là per Karagounis, allarga là per Karagounis". Un suggerimento, un passaggio come chiamato a Javier Zanetti in progressione, che scarica proprio per il greco sulla destra.