Cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, Goran ha giocato per diversi club prima di tornare a Milano nel gennaio 2010: un innesto fondamentale, che cambiò in maniera decisiva l'atteggiamento tattico della squadra nerazzurra. Con la maglia dell'Inter Pandev ha collezionato 69 presenze e 8 reti, alcune delle quali pesantissime: rimangono indimenticabili per i tifosi nerazzurri i gol segnati contro il Milan in un derby del 2010 e a Monaco contro il Bayern nella Champions League 2010/11. Dopo aver vinto un campionato e il Torneo Viareggio con la Primavera nel 2002, dal suo ritorno all'Inter Goran ha conquistato sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, il Mondiale per Club e la Champions League del 2010.