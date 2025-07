Con la maglia nerazzurra Vieri ha segnato 123 gol in 190 presenze, tenendo un'incredibile media di 0,65 reti a partita. Capocannoniere della Serie A 2002/03 e decimo miglior marcatore della storia interista, in nerazzurro Bobo ha vinto la Coppa Italia 2004/05. Vieri è entrato a far parte della Hall of Fame del Club nell'edizione del 2022, diventando il quinto attaccante ad essere inserito nell'istituzione nerazzurra.