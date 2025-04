Compie oggi 65 anni Walter Zenga, uno dei simboli più puri e autentici della storia nerazzurra. Zenga non è stato solo un grande portiere. È stato l'anima interista tra i pali: carisma, tecnica sopraffina e un amore viscerale per i colori nerazzurri hanno reso "l'Uomo Ragno" uno dei calciatori più amati di sempre dalla famiglia interista. Dopo la trafila nelle giovanili, Walter ha affrontato con determinazione la gavetta, forgiando carattere e talento. Fino a quel 1982, quando è tornato a casa: da lì, dodici anni meravigliosi in Prima Squadra, difendendo la porta nerazzurra con orgoglio e passione. Con lui tra i pali l'Inter ha conquistato lo Scudetto dei record, una Supercoppa Italiana e due Coppe UEFA, scrivendo pagine indimenticabili. Impossibile dimenticare i tre anni consecutivi, dal 1989 al 1991, in cui è stato incoronato miglior portiere del mondo.