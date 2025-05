Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Alessandro Buongiorno è tornato sul pareggio contro il Parma e si è proiettato all'ultima e decisiva giornata di campionato. "Dobbiamo crederci, manca l'ultimo tassello: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l'ultimo mattoncino da mettere. Le mie condizioni? Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà. Parma-Napoli? Nessuna partita è facile, ancora meno se giochi in trasferta. Potevamo fare qualcosa di più in fase offensiva, ma anche l'Inter ha pareggiato a Parma. Adesso abbiamo l'ultima e non dobbiamo sbagliare. Il pallone non deve scottare, le sensazioni di queste partite devono essere positive. Dobbiamo avere voglia di fare e di dare tutto per riuscire a conquistare "questa cosa".