Busardò: “Intermediario figura fondamentale, voglio sfatare un mito. Noi non…”

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Festival di Trento 2022, Paolo Busardò, intermediario, ha spiegato l'importanza della sua figura nelle trattative di mercato: "Difendo la professione e ritengo sia una figura fondamentale. Nasciamo perché siamo in possesso di informazioni che non tutti hanno. Ad esempio un club che vuole mettere sul mercato un giocatore per venderlo ha due modi: chiama direttamente altre squadre o lo comunica al proprio agente. Altrimenti entriamo in campo noi, una sorta di soggetti che si muovono fra domanda ed offerta. Io sono nato come commercialista, è un po' come la teoria dei mercati. Non tutti i play del mercato hanno le informazioni complete, ecco perché possiamo diventare utili. L'azienda calcio poi non ha una propria rete vendita. È l'unico settore che non li ha. Noi intermediari facciamo questo esternamente".