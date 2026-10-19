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Antonio Cassano, dagli studi di "Viva El Futbol", ha voluto analizzare il successo dell'Inter sul campo del Bologna: "L'Inter in campionato gioca in ciabatte. Il Bologna ha segnato, ha preso una traversa, ma sono sempre in controllo. A me il campionato non emoziona a parte 2-3 squadra come Inter, Roma e Como. L'Inter è talmente più forte che in queste prime 10 partite sta giocando con un uomo in meno, e non so cosa sta succedendo: Dimarco. L'anno scorso ha fatto un campionato al di sopra delle sue capacità. Con il Dortmund mi ero detto che stava cominciando a piacermi, però voglio vederlo a 4. L'Inter sta giocando con un uomo in meno: almeno andasse vicino a quello che ha fatto l'anno scorso, fa fatica, non so perché. Calhanoglu è infortunato tante volte, il giocatore più forte, Lautaro, a Bologna non c'era, e lì è complicato per tutti. Il Bologna poteva fare 2-3 gol, ma alla fine l'Inter ti dà 3 pere. Per me questa è la conferma che l'Inter è la più forte.

Martinez? Lo confermo al 100%. Avessi dietro uno molto forte… Ma c'è Provedel. Lascio Martinez con le sue problematiche, ogni tanto può fare qualche errore. Chivu ha detto: puntiamo su Martinez, Provedel è il secondo, anche alla Lazio giocava Mandas quando c'era Tudor, non parliamo di un portiere eccezionale, un buon secondo e basta".