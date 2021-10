Cafu: “Milan da scudetto? Me lo auguro, merito di Pioli. Hakimi il miglior terzino”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Marcos Cafu ha parlato delle chance scudetto della squadra di Pioli:

«Me lo auguro. Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere ma anche per vincere ed è merito di Pioli, che è stato molto bravo a trasmettere il gusto per il gioco. Il Milan attacca, corre veloce».

«Certo. A 40 anni fa ancora paura. E poi può essere decisivo in molti modi: con i gol, con l’esempio, con l’impegno in allenamento».

«Sono stato molto bene lì, anni bellissimi. Mourinho ora capirà cosa significa fare calcio in quella meravigliosa città, dove l’amore per la squadra è infinito».

«Il Psg e non lo dico perché siamo in Qatar… Scherzi a parte, finora in Champions non mi ha impressionato ma è la squadra più forte e completa, dal portiere (che giochi Donnarumma o Navas) ai fenomeni Messi-Neymar-Mbappé».