Cafù travolto dai debiti: all’asta la super villa di famiglia

I problemi economici del brasiliano sarebbero iniziati dopo aver provato ad aiutare un uomo d'affari di San Paolo. "Gli ho prestato la mia immagine, gli ho prestato alcune cose, e alla fine ha generato questo debito per aver fiducia in questa persona e il debito è cresciuto a dismisura. I creditori sono venuti da me per riscuotere questo debito perché avevo semplicemente cercato di aiutare un amico". Infine, nel 2019 fu costretto a chiudere anche la Fondazione a nome suo che si occupava di dare riscatto a molti bambini poveri e avviarli professionalmente per l'impossibilità di continuare a sostenerne le spese.