GdS – Cagliari primo vero crash test per l’Inter. L’anno scorso in campionato…

L'Inter l'anno scorso ha perso 18 punti contro squadre dall'undicesimo all'ultimo posto in classifica: i dati

Prima trasferta stagionale per l'Inter che affronta il neopromosso Cagliari. La migliore occasione per Inzaghi e i suoi per dimostrare che l'annata scorsa, nel corso della quale i nerazzurri hanno perso tantissimi punti contro le piccole, è già passato e si riparte con ben altra mentalità.