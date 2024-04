I gol di Matteo Darmiancontro il Cagliari sono un ricordo indelebile per tutti i tifosi nerazzurri. Il difensore è andato a segno in due delle sue ultime tre presenze di Serie A contro il Cagliari, tra cui quello indimenticabile e fondamentale nel successo per 1-0 dell’11 aprile 2021, nella volata dello Scudetto 2020/21.